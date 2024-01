6:5 nach Verlängerung gegen Nürnberg DEG zieht den Kopf aus der Schlinge

Die DEG musste das aber nun tun, und Hane machte seine Sache gut. Dass sie fünf Tore kassierte, lag nicht an ihm, sondern an seinen Vorderleuten, die mal wieder erschreckende Schwächen in der Defensive offenbarten. Zumindest waren sie auch treffsicher, also gewann die DEG mit 6:5 nach Verlängerung. Ein wichtiger Sieg, denn die Konkurrenz aus Augsburg, Frankfurt und Iserlohn gewann ebenfalls. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte. Und am Sonntag (14 Uhr) geht es nach Mannheim, da wird es sicher nicht leichter. Erst recht nicht, wenn die DEG so verteidigt wie am Freitag.