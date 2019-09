Vor dem Nürnberg-Spiel : Die DEG liebt die knappen Ergebnisse

Foto: Birgit Häfner Auch vor einer Woche in Augsburg war es ganz knapp: Hier verwandelt Reid Gardiner (li.) den entscheidenden Penalty.

Düsseldorf Fast zwei Drittel der Hauptrundenspiele der DEG in der vergangenen DEL-Saison endeten mit nur einem Treffer Differenz, in dieser Saison sogar alle vier Partien. Am Freitag (19.30 Uhr) gegen Nürnberg droht wieder eine enge Begegnung.

Die Eishockey-Profis der DEG haben die Geduld ihrer Fans in der vergangenen Saison immer wieder auf die Probe gestellt. 52 Hauptrundenspiele gibt es für jeden Klub in der DEL – und stolze 34 davon, exakt 65,38 Prozent, endeten mit nur einem Treffer Differenz. Im Play-off-Viertelfinale setzte die Truppe von Trainer Harold Kreis diesen Trend fort, denn fünf der sieben Duelle mit den Augsburger Panthern fanden einen Sieger, der nur ein Tor mehr erzielte als der Gegner.

In der aktuellen Saison scheint es die DEG nun auf die Spitze treiben zu wollen. Viermal trat sie bisher in der DEL an – 0:1 gegen Bremerhaven, 2:3 in München, 4:3 nach Penaltyschießen in Augsburg, 3:2 in Straubing. Eine Hundert-Prozent-Quote für enge Spiele also, und das lässt für die Heimaufgabe gegen die Nürnberg Ice Tigers am Freitag (19.30 Uhr, ISS Dome) einiges erwarten. „Das bestätigt, wie ausgeglichen diese Liga ist“, sagt Thomas Dolak, der Co-Trainer der DEG.