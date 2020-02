Am Freitag in Ingolstadt : DEG jagt den Rekord der Kölner Haie

Düsseldorf Die Kölner Haie halten in der Deutschen Eishockey Liga die Tiefstmarke bei Gegentoren. Am Wochenende könnten die Düsseldorfer zudem wichtige Weichen für die Qualifikation zum Viertelfinale stellen.

Am Sonntag kommen die Kölner Haie zum rheinischen Derby in den ISS Dome – und dennoch ist diese Partie für die DEG nicht der absolute Fixpunkt des Eishockey-Wochenendes? Schwer vorstellbar, doch diesmal hat der Klassiker so starke Konkurrenz, dass er zumindest aus dem sportlichen Blickwinkel einmal in den Hintergrund tritt. Am Freitag um 19.30 Uhr nämlich gastieren die Düsseldorfer beim ERC Ingolstadt, und in dieser Begegnung könnten sie einen Riesenschritt in Richtung direkte Qualifikation für das Play-off-Viertelfinale machen.