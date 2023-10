“Wir erwarten, dass Spiele gewonnen werden“ DEG-Geschäftsführer nimmt Mondt und Dolak in die Pflicht

Trotz eines völlig enttäuschenden Saisonstarts mit sieben Niederlagen aus neun Spielen und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Verantwortlichen bei der Düsseldorfer EG derzeit keine personellen Konsequenzen zu befürchten. DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz veröffentlichte am Montag ein schriftliches Statement, in denen er dem Sportdirektor Niki Mondt und dem Trainerteam um Thomas Dolak den Rücken stärkte, beide gleichzeitig aber auch in die Pflicht nahm.