Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend Lewandowski unterschreibt Profivertrag bei der DEG

Er gilt als eines der begehrtesten Talente in Deutschland, und bleibt der Düsseldorfer EG auch in der Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) erhalten: David Lewandowski hat seinen ersten Profivertrag bei der DEG unterschrieben und wird in der kommenden Saison für die Rot-Gelben auflaufen. Das gab der Verein am Mittwoch in den sozialen Netzwerken und auf seiner Internetseite bekannt.