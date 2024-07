DEG-Stürmer auf Länderspielreise David Lewandowski spielt vor NHL-Scouts beim Hlinka Gretzky Cup

Für David Lewandowski muss sich 2024 anfühlen wie eine Fahrt auf der Überholspur. Schließlich reihte sich für den erst 17 Jahre alten Stürmer der Düsseldorfer EG bislang ein Highlight an das andere. Angefangen bei Profi-Einsätzen in der Oberliga beim Kooperationspartner Moskitos Essen über den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) mit der U20 der DEG bis hin zur Unterzeichnung seines ersten Profivertrags. Und dann wurde er auch noch in die kanadische Juniorenliga CHL gedraftet. Was aber nichts daran ändert, dass er in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) für die DEG-Profis spielen soll.