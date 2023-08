Verteidiger fällt weiter aus Wo es beim Comeback von Kyle Cumiskey noch hakt

Kassel, hat Daniel Kreutzer dieser Tage gesagt, sei für ihn „immer etwas Besonderes“. Nun gibt es in der bald 30-jährigen Geschichte der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nicht viele, die man so mit einem Verein verbindet, wie Kreutzer mit der Düsseldorfer EG. Aufgewachsen an der Brehmstraße, langjähriger Kapitän, Rekordspieler, mittlerweile Co-Trainer. Aber es gibt noch einen zweiten Klub, der Daniel Kreutzer am Herzen liegt – die Kassel Huskies: „Ich habe vier Jahre dort gespielt, meine Frau kommt daher, Kassel ist eine zweite Heimat für mich.“