Samstag im Stahlwerk Das steht beim Saisonabschluss der DEG auf dem Programm

Im Vordergrund sollen am Samstag (ab 14 Uhr, Eintritt frei) deshalb die treuen Anhänger des Traditionsklubs stehen, „die in so großer Zahl wie noch nie in den PSD Bank Dome geströmt sind und das Team in schwierigen Monaten dennoch unterstützt haben“. Insgesamt kamen 231.529 Zuschauer zu den 26 Heimspielen nach Rath, macht im Schnitt 8905 pro Spiel. Ein neuer persönlicher DEL-Rekord. Also werden sich die Spieler unter die Besucher mischen, für Selfies, Autogramme und Gespräche bereitstehen. Außerdem werden original im Spiel getragene Trikots versteigert.