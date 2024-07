Wirth und Ankert mit neuen Zahlen Das sind die neuen Trikotnummern der DEG-Spieler

Blöd nur für Wirth, dass die Fünf in der vergangenen Saison bereits an Nicolas Geitner vergeben war. Also entschied sich der ehemalige Bremerhavener kurzerhand dazu, noch eine Fünf dranzuhängen und mit der 55 auf dem Rücken zu spielen. Ab der kommenden Spielzeit wird er nun seine Lieblingsnummer in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) tragen dürfen, schloss sich Geitner doch in der Sommerpause den Straubing Tigers an.