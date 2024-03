Viel Arbeit für Manager Mondt Das sind die fünf größten Baustellen der Düsseldorfer EG

Düsseldorf · Die aktuelle Eishockey-Saison ist so gut wie vorbei, im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen bei der DEG um Manager Niki Mondt bereits an der nächsten. Da stehen gleich mehrere große Entscheidungen an. Ein Überblick.

06.03.2024 , 16:56 Uhr

Von Bernd Schwickerath