„Wir sind vorsichtig mit Geldern umgegangen“ Das sagt Geschäftsführer Wirtz zur Situation bei der DEG

Natürlich hatte sich Harald Wirtz das ganz anders vorgestellt. Transparenz wollte die Düsseldorfer EG schaffen, „die Fans mitnehmen“, sagt Wirtz. Also verkündete der Klub, dass es finanziell gerade schwierig sei. Aber das sorgte nicht für Verständnis, warum es nicht weitergeht in Sachen Kader und Trainer, im Gegenteil: Nun steht der Geschäftsführer und Mitbesitzer der DEG selbst in der Kritik. Erst recht, nachdem unsere Redaktion berichtete, dass Henrik Haukeland von seinem Berater bereits bei anderen Klubs angeboten wird. Von Misswirtschaft ist in den Kommentaren der Fans zu lesen.