Nur elf Treffer bei 168 Versuchen Die DEG und das Problem mit dem Toreschießen

Für gewöhnlich bieten die TV-Interviews direkt nach den Spielen der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wenig, was länger diskutiert wird. Umso schöner für Magentasport, dass es da noch die Düsseldorfer EG gibt. Die erregt derzeit ständig Aufsehen: Am Freitag polterte Torhüter Henrik Haukeland im Dome über „das schlechteste Eis in Europa“, am Sonntag holte Philip Gogulla am Mikrofon zur Grundsatzrede an die DEG-Nation aus. Er habe das Gefühl, in Düsseldorf werde bereits über den Abstieg geredet, monierte der Kapitän, also sei das nun „ein kleines Wachrütteln, dass wir alle positiv bleiben“, denn: „Wir sind nicht tot!“