Am Sonntag im Rather Dome Alles Wissenswerte zum Derby zwischen der DEG und den Kölner Haien

Nein, alle Plätze im Rather Dome – also mehr als 13.000 – sind besetzt. Das Derby findet damit vor ausverkaufter Kulisse statt. Übrigens zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Die best besuchteste Partie war zuvor das erste Heimspiel gegen die Eisbären Berlin, als 9925 Fans in den Düsseldorfer Norden pilgerten. An diesem Wochenende ist nun alles anders. Denn schon am Freitag gegen Nürnberg waren 12.143 Zuschauer im Dome. Das lag aber auch am erstmaligen „Schools Day“ in dieser Saison, an dem Schulklassen vergünstigt an Tickets kommen.