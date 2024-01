Am Donnerstag im Dome Das macht die Straubing Tigers zum Angstgegner der DEG

Düsseldorf · Am Sonntag steigt das große Abstiegsduell in Iserlohn. Aber vorher steht für die Düsseldorfer EG noch eine andere knifflige Aufgabe an: das Heimspiel am Donnerstagabend gegen Straubing. Gegen die Tigers klappte zuletzt gar nichts.

24.01.2024 , 17:12 Uhr

DEG-Verteidiger Alec McCrea (l.) behakt sich vor dem Düsseldorfer Tor mit Straubings Angreifer JC Lipon. Foto: IMAGO/osnapix/IMAGO/osnapix / Duckwitz

Von Bernd Schwickerath