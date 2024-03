Von Jackson bis Hansson Das machen die ehemaligen Trainer der DEG heute

Don Jackson (2005-2007)

Der ehemalige Eishockeyspieler und -coach war von 2005 bis 2007 Trainer der DEG. Weitere Stationen in Deutschalnd machte der US-Amerikaner aber auch in Berlin bei den Eisbären sowie bei Red Bull München. Mit München bestritt Jackson als erster DEL-Trainer seine 1.000. Partie, 2023 wurde Jackson mit dem EHC Red Bull München Deutscher Meister (so auch schon 206-2018). Nach der neunten Meisterschaft beendete er im selben Jahr seine Trainerkarriere, als Trainerentwickler bleibt er den Münchnern jedoch erhalten.