Vor ausverkauftem Haus DEG verliert das dritte Derby gegen Köln nur knapp

Wenn die Düsseldorfer EG auf die Kölner Haie trifft, ist immer etwas los. Nicht nur auf dem Eis und den Tribünen, gern überlegt sich DEG-Pressesprecher Frieder Feldmann auch noch eine kleine Gemeinheit für den Lieblingsgegner. So war es auch für die 241. Auflage des rheinischen Derbys am Donnerstagabend gedacht. Monatelang hatte Feldmann geplant, am Spieltag selbst zwei Beamer in die Kölner Arena geschmuggelt. Die sollten während der Show vor dem Spiel von einer Loge aus ein großes DEG-Wappen aufs Eis projizieren, das mehrere kleine Haie-Wappen verspeist. Und der Clou an der Sache, die Toten Hosen sollten dabei sein. Doch daraus wurde nichts, die Beamer wurden entdeckt und entfernt, der Spaß fiel aus.