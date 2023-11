„Giftig und unangenehm“ Darum ist Kevin Clark der nervigste Spieler der DEL

Kevin Clark nervt. Ja wirklich, es muss die Hölle sein, gegen ihn Eishockey zu spielen. Nun ist der Stürmer der Düsseldorfer EG mit seinen gerade mal 1,75 Meter kein Mann, der einen körperlich einschüchtert. Aber was ihm an Größe und Breite fehlt, macht er mit seiner Spielweise wett. Immer an der Grenze. Auch nach Pfiffen lässt er meist nicht locker, gibt seinen Gegenspielern gern noch mal eine mit oder textet sie zu. Man frage nur nach beim Kölner Kapitän Moritz Müller, der beim Derby vor ein paar Wochen irgendwann so genervt war von Clark, dass er ihm an die Wäsche wollte – was der Düsseldorfer eher belustigt zur Kenntnis nach. Auftrag erfüllt.