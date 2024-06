Das dritte Trainerexperiment in Folge Darum hat sich DEG-Manager Mondt für Steven Reinprecht entschieden

Auf eine gewisse Weise war die Düsseldorfer EG für Steven Reinprecht schon immer etwas Besonderes. Es war am 2. Oktober 2012, der Kanadier wagte nach einer beeindruckenden NHL-Karriere und zwei Jahren in Mannheim und in der AHL den Neustart bei den Nürnberg Ice Tigers. Erst am Tag zuvor war Reinprecht einflogen, aber er dominierte an diesem Dienstagabend gleich das Spiel, schoss ein Tor, bereitete eins vor, die Ice Tigers gewannen 6:2. Der Auftakt zu sechs Jahren, in denen Reinprecht zu einem der Publikumslieblinge in Nürnberg wurde. Der Gegner, gegen den im Oktober 2012 alles anfing: die DEG.