Entscheidung sorgt für Unmut Darum hat die DEG erneut die Saisonticketpreise erhöht

Für die Sammler unter den Fans der Düsseldorfer EG war der Samstag ein besonderer Tag. Da präsentierte der Eishockeyklub einen neuen Puck, und zwar einen, den man nicht kaufen, sondern nur gewinnen konnte: den Sonderpuck zum Japan-Tag mit stilisierten Kirschblüten, zwei Eishockeyschlägern und dem Wort „Hockey“ in japanischen Schriftzeichen. Die DEG war mit einem eigenen Stand beim großen Fest in der Innenstadt vertreten, bot Rate- und Gewinnspiele und eben den Puck an. Und der kam an.