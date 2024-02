Kuriose Konstellation Warum dem Erzrivalen der DEG in den Play-offs ein Terminproblem droht

Statt Pucks werden also Tanzmariechen in der Multifunktionshalle in Deutz herumwirbeln. Und was bedeutet das für die Play-offs? In dem Fall müssten sich die Haie zum Beispiel nach einem alternativen Spielort umsehen. Das drohte bereits im vergangenen Jahr, als das sechste Viertelfinal-Spiel gegen die Adler Mannheim beinahe zu einem „Heimspiel“ der Haie in Krefeld geworden wäre. Auch damals war die Arena belegt. Nur weil sich Schlagersängerin Helene Fischer seinerzeit eine Rippenfraktur zuzog und ihre Konzerte in der Domstadt verschoben wurden, konnten die Play-offs doch noch wie geplant über die Bühne gehen. Glück im Unglück – im wahrsten Sinne des Wortes.