Abschied einer Legende DEG trennt sich von Kreutzer und holt einen alten Bekannten zurück

Am Mittwoch ging – man muss es so groß sagen – eine Ära zu Ende. Da verkündete die Düsseldorfer EG die Trennung von Daniel Kreutzer. Nun war der 43-Jährige „nur“ Co-Trainer bei den Profis aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Aber er ist natürlich mehr: Identifikationsfigur, Rekordspieler, Vereinslegende. Seit der Kindheit stand Kreutzer als Sohn der Stadiongastronomen an der Brehmstraße auf dem Eis, trug das DEG-Trikot bis auf seine Zeit in Duisburg, Oberhausen und Kassel über Jahrzehnte.