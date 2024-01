DEG zum Abstiegskampf in Iserlohn „Da kracht’s, das wird dreckig“

Die Musik wummerte diesmal besonders laut aus dem Kraftraum gegenüber der DEG-Kabine. Dort versammeln sich die Düsseldorfer Eishockeyprofis immer nach den Spielen, um ihre Muskeln zu lockern. Das kann auch mal ganz still vonstatten gehen, aber am Donnerstagsabend glich die Szenerie akustisch eher einer Party. Techno-Beats, lautes Lachen – die Laune schien so ausgelassen zu sein wie seit Wochen nicht. Was wohl daran lag, dass der DEG etwas gelungen war, das es seit Wochen nicht gab: ein Drei-Punkte-Sieg. Denn beim 5:3 über die Straubing Tigers hatten die Düsseldorfer endlich mal wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit gebracht.