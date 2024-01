Später Doppelschlag DEG dreht verloren geglaubte Partie in Wolfsburg

Böse Zungen unken, der Düsseldorfer EG könnte in diesen Tagen arg schwindelig werden. Nicht etwa, weil sie sich an ihren eigenen Darbietungen berauscht, nein, weil sie sich nach außen hin einfach nicht entscheiden kann, in welche Richtung ihr Blick im Tabellenkeller der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) denn nun gehen soll. Trainer Thomas Dolak sagte vor dem ernüchternden 1:4 gegen Straubing am Freitagabend, man schaue auf Rang zehn. Manager Niki Mondt wiederum sagte nach dem Spiel: „Der Blick ging auch vorher in beide Richtungen, weil wir natürlich nicht blöd sind und wissen, dass sowohl der zehnte als auch der letzte Platz erreichbar sind.“ Und um den Drehwurm komplett zu machen, befand Verteidiger Oliver Mebus bei Magentasport: „Der Blick geht in erster Linie auf uns. Deshalb brauchen wir nicht nach oben, nach unten, nach links, nach rechts gucken.“ Nach dem 2:1 n.V. (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) in Wolfsburg am Sonntagnachmittag dürfte man in Düsseldorf zuversichtlicher, aber kaum schlauer sein.