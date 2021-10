DEL-Team muss in Quarantäne : Corona-Ausbruch bei der DEG

Düsseldorf Corona-Schock bei der Düsseldorfer EG. Gleich mehrere Personen sind positiv auf das Virus getestet worden. Deshalb muss das gesamte Team plus Trainer- und Betreuerstab in Quarantäne. Das hat auch Auswirkungen auf die nächsten DEL-Partien der Düsseldorfer.

Am Donnerstag teilte die DEG mit, dass der Verein ein massives Corona-Problem habe. Im Team der Düsseldorfer seien mehrere Personen positiv auf das Virus getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt Düsseldorf ordnete daher für das gesamte Team plus Trainer- und Betreuerstab ab sofort eine fünftägige Quarantäne an. Wie viele Spieler positiv getestet wurden, teilte der Verein nicht mit. Am Dienstag hatte die Düsseldorfer EG noch das rheinische Derby bei den Kölner Haien mit 6:1 gewonnen.