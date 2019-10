In Bremerhaven und gegen Iserlohn : DEG hat die Chance zur Revanche

Zurück an alter Wirkungsstätte: DEG-Stürmer Chad Nehring (gelbes Trikot, Mitte), hier im Spiel bei den Kölner Haien. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga gastiert am Freitag in Bremerhaven, gegen das er sein schwächstes Saisonspiel machte. Vier Düsseldorfer sind für die deutsche Nationalmannschaft nominiert.

Am Mittwoch musste die DEG eine Niederlage verkraften. Der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga unterlag mit 2:7 – allerdings nur in einem Jux-Wettstreit mit den Fußballprofis der Fortuna. Und dabei war Spaß haben beim Modellauto-Slalom, Kekse-Wettessen oder Zielschießen mit Riesenschleudern weit wichtiger als der sportliche Ehrgeiz. „Ich finde es toll, wenn sich die beiden größten Klubs der Stadt auf diese Weise treffen“, sagt DEG-Trainer Harold Kreis begeistert. „Schön, dass sich bei aller intensiven Arbeit in den jeweiligen Ligen alle Zeit dafür genommen haben. Es war richtig cool, die drei Stunden gingen sehr schnell vorüber.“

Eine andere Pleite schmerzt die Eishockeyprofis mehr. Sie bezogen sie zum Saisonauftakt, und das auch noch in eigener Halle – mit 0:1 gegen die Fischtown Pinguins. „Man muss zugeben, dass wir da richtig schlecht gespielt haben“, sagt Kreis. „Nach der guten Vorbereitung hatten wir uns viel mehr erhofft.“

INFO Die Spiele des DEG-Trios beim Deutschland Cup 7. November (19.45 Uhr) gegen Russland 9. November (13 Uhr) gegen die Schweiz 10. November (14.30) gegen die Slowakei Alle Partien in Krefeld.

Inzwischen konnte die DEG diesen schlechten Eindruck längst wegwischen. Es schlossen sich neun Siege aus den folgenden zwölf Partien an, und trotz gehörigen Verletzungspechs haben sich die Düsseldorfer im Verfolgerfeld von Spitzenreiter München etabliert. Gerade deswegen sind die Revanchegelüste bei den Spielern groß, wenn es am Freitag (19.30 Uhr) zum Rückspiel bei den Fischtown Pinguins geht. Das gilt besonders für Chad Nehring und Nicholas Jensen, die in der Vorsaison noch das Trikot der Bremerhavener trugen.

Ganz ohne Personalsorgen sind Kreis und sein Assistent Thomas Dolak aber auch am Freitag und dann am Sonntag im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters (16.30 Uhr, ISS Dome) nicht. Zwar hat Torjäger Luke Adam seine Unterleibsverletzung überwunden und mischt wieder mit, dafür fällt nun Verteidiger Alexander Urbom aus. „Alex hat am Sonntag in Köln etwas gespürt, aber bis zum Ende weitergespielt“, erklärt Kreis. „Hinterher wurde dann ein kleiner Muskelfaserriss festgestellt. Er sagt, er spüre gar nichts, aber wir gehen kein Risiko ein. Nach der Deutschland-Cup-Pause ist er dann sicher wieder dabei.“