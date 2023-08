DEG verliert ersten Test in Krefeld Fast perfektes Comeback für Brendan O’Donnell

O'Donnells Tor blieb allerdings nicht das einzige an diesem Freitag zwischen den Pinguinen und der DEG. Am Ende hieß es 1:2 nach Verlängerung aus Sicht der Düsseldorfer. Und weil das ja nicht nur der Auftakt in die heiße Phase der Vorbereitung war, sondern auch der eines kleinen Turniers, geht es direkt am Sonntag um 13 Uhr weiter. Dann treten die Rot-Gelben im Spiel um Platz drei an. Gegner sind dann die Pinguins aus Bremerhaven oder Slovan Bratislava, die sich am Samstag im zweiten Halbfinale gegenüberstehen. Aber auch dann dürfte das Ergebnis zweitrangig sein. Bei den ersten Testspielen geht es ja um andere Fragen.