Fans haben entschieden Brendan O’Donnell ist der DEG-Spieler der Monate Februar und März

Damit endet für O’Donnell diese so enttäuschende Spielzeit wenigstens mit einem weiteren persönlichen Erfolgserlebnis. Schließlich sei die Entscheidung pro DEG eine „einfache“ gewesen, wie er im Interview mit unserer Redaktion betont: „Wir hatten die Chance, hier zu bleiben, also haben wir das gemacht. Es war zwar eine enttäuschende Saison, natürlich will ich Eishockeyspiele gewinnen, aber ich will in Düsseldorf gewinnen.“