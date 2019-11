Vor rheinischem Derby : DEG steckt bittere Niederlage ein

Nürnberg Das 0:3 in Nürnberg ist die dritte Auswärtspleite der Düsseldorfer EG hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga. Unnötig ist sie zudem.

Ein Jubiläum stand für die DEG ganz sicher an, ein zweites war möglich – doch zu feiern gab es für die Düsseldorfer am Ende gar nichts. In Jerome Flaakes 600. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga gab es eine 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)-Niederlage bei den Nürnberg Ice Tigers, die weit deutlicher ausfiel, als es dem Spielverlauf nach angemessen gewesen wäre. „Es war kein schlechtes Spiel, aber wir haben halt nicht getroffen“, fasste Verteidiger Nicholas Jensen lakonisch zusammen. Somit bleibt Kapitän Alex Barta bei 499 Scorerpunkten in seiner Karriere stehen und muss im Derby gegen die Kölner Haie am Freitag (19.30 Uhr) auf die Nummer 500 hoffen.