Besorgniserregendes Statement Was die DEG mitteilt – und was die Aussagen bedeuten

Es war zuletzt still geworden rund um die Düsseldorfer EG. Während andere Teams aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), deren Saison bereits vorbei ist, diverse Personalien kommunizierten, passierte bei der DEG kaum etwas. Die verkündete lediglich den Abgang von Victor Svensson. Ansonsten? Kam nichts. Am Dienstag hat sich das geändert, da meldete sich der Klub mit einem bemerkenswerten Statement. Mit einem, das an düstere Zeiten erinnert und wenig zu der Ansage von vor einigen Jahren passt, dass sich die DEG Schritt für Schritt nach oben entwickelt. Die einzelnen Punkte.