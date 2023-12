Nach dem Derby gegen Köln DEG-Verteidiger Ebner zieht mit Kühnhauser in Erstligaeinsätzen gleich

Damit erreichte der 33-Jährige heimlich still und leise einen weiteren Meilenstein in seiner inzwischen elfjährigen Karriere bei den Rot-Gelben – und zwar zog der gebürtige Schongauer in Sachen Erstligaeinsätze für die DEG mit Bernd Kühnhauser gleich, der zwischen 1992 und 1998 sowie 2000 und 2005 insgesamt elf Jahre für die Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft in der damaligen Bundesliga und DEL auf dem Eis stand.