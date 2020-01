Düsseldorfer Nationalspieler : DEG-Verteidiger Ebner ist ein Vorbild in Sachen Selbstkritik

Düsseldorf Der DEG-Verteidiger fordert einfacheres Eishockey von seinem Team. Fehler sucht er stets zunächst bei sich: „Da, wo wir stehen, ist man nicht konstant genug.“

Der Tag, an dem Bernhard Ebner einmal wirklich zufrieden ist, muss erst noch kommen. Der Eishockey-Nationalverteidiger ist ein Perfektionist und ärgert sich maßlos darüber, wenn sein Team, die Düsseldorfer EG, und zudem auch er selbst nicht an die absolute Leistungsgrenze herankommen und sich damit um den Lohn für ihre harte Arbeit bringen. Dabei besticht der 29-Jährige immer wieder durch seine Ehrlichkeit und seine besondere Qualität, niemals einen bequemen Ausweg zu wählen.

Am vergangenen Sonntag hätte Ebner wieder die Gelegenheit für einen solchen Ausweg gehabt. Nach der 1:3-Niederlage der DEG gegen den Deutschen Meister Adler Mannheim haderte alle Welt mit der Strafzeit gegen den Verteidiger, die in den letzten Sekunden des zweiten Drittels mitverantwortlich war für den folgenschweren Ausgleich der Mannheimer. Tatsächlich schien die Aktion Ebners, die die Referees als Stockschlag ahndeten, regelkonform gewesen zu sein.

„Nein, dieser Pfiff war schon in Ordnung“, sagt dagegen der DEG-Abwehrspieler selbst. „Maxi Kammerer und ich waren uns nicht einig, und deshalb lief der Mannheimer allein auf unser Tor. Da musste ich die Strafzeit nehmen.“ Ehrlich, selbstkritisch – typisch Bernhard Ebner eben. Der gebürtige Allgäuer ärgert sich freilich nicht nur über diese Szene, sondern auch über den Auftakt des Schlussdrittels, in dem die DEG binnen 14 Sekunden die entscheidenden Gegentreffer zum 1:2 und 1:3 hinnahm. „Vor dem 1:1 war keine Kommunikation zwischen Max und mir“, erklärt Ebner. „Und was dann nach Wiederbeginn passiert ist, war so nicht notwendig. Mannheim war cleverer im Spielstil und im Puck-Management. Sie waren cleverer mit ihren Entscheidungen, haben noch einfacheres Eishockey gespielt als wir.“