„Wir schießen uns ins eigene Knie“ Wenn der DEG selbst ein Trikotwechsel nicht hilft

Zumindest vor dem Spiel konnte niemand der Düsseldorfer EG vorwerfen, nicht alle möglichen Register gezogen zu haben, um den schon oft zitierten Bock umzustoßen. Da wurden gegen die Löwen Frankfurt erstmals in dieser Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) die blauen Ausweichtrikots ausgepackt. Vielleicht auch aus Aberglauben. Schließlich gingen die bisherigen drei Heimspiele gegen Berlin (2:3), Augsburg (0:1 n.V.) und Wolfsburg (2:5) im gewohnten roten Dress allesamt verloren. Warum also nicht mal was Neues probieren? Ein frischer Look gleich ein frischer Auftritt sozusagen. Doch spätestens, als Frankfurts Brett Breitkreutz in der 29. Minute seinen zweiten Treffer zum 5:2 für die Gäste erzielte, war auch dem letzten DEG-Fan im Rather Dome klar, dass diese Rechnung mal so überhaupt nicht aufging.