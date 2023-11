Schwere Schulterverletzung DEG muss monatelang auf Stürmer Bennet Roßmy verzichten

Für die DEG stehen am Wochenende zwei enorm wichtige Heimspiele auf dem Programm. Zunächst geht es am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers, die in der Tabelle einen Platz und Punkt hinter den Rot-Gelben stehen und sich somit auch in Abstiegsnot befinden. Sonntag gastieren dann die Kölner Haie um 14 Uhr zum Derby im Rather Dome.