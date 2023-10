„Scheiß auf Ärger, das Herz bestimmt“ Wie die DEG die Liebeserklärung eines Fans belohnt

Nein, es läuft gerade nicht gut für die Düsseldorfer EG. Niederlagen in Hülle und Fülle, Tabellenkeller. Frustrierte Spieler, unzufriedene Anhänger. Es rumort im DEG-Land in diesen Tagen. Da braucht es treue Fans, die mit dem Klub durch dick und dünn gehen. Fans, die nicht alles verzeihen, was schief läuft, aber die ihren Zuspruch nicht von Ergebnissen, sondern von Emotionen ableiten. Fans, die auch mal weiter weg wohnen, aber ihr Herz eben unwiederbringlich an die DEG verloren haben. So wie ein Fan aus einiger Entfernung, dessen Social-Media-Post die Düsseldorfer EG nachhaltig bewegt hat.