Nach Abschied im Sommer Bei diesem Klub spielt jetzt Ex-DEG-Verteidiger Mikko Kousa

Unter den Abgängen war mit Mikko Kousa auch ein Verteidiger, den nicht wenige DEG-Fans gerne weiter im rot-gelben Trikot gesehen hätten. Der Finne wurde im Oktober 2022 als Reaktion auf den langwierigen Ausfall von Kyle Cumiskey verpflichtet und mauserte sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit im weiteren Saisonverlauf zu einem Leistungsträger. In insgesamt 52 Einsätzen in Hauptrunde und Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) sammelte der 35-Jährige 24 Scorerpunkte (fünf Tore, 19 Assists) und war gemeinsam mit Alec McCrea der zweiterfolgreichste DEG-Verteidiger. Einzig Bernhard Ebner (30 Scorerpunkte) war an noch mehr Düsseldorfer Treffern beteiligt.