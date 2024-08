Testspiel beim Kooperationspartner In Essen wartet auf die DEG eine erste Bestandsaufnahme

Erst vor ein paar Tagen hat Steven Reinprecht das Kommando in der Trainingshalle an der Brehmstraße übernommen. Aber die kurze Amtszeit des neuen Trainers lässt sich bereits mit einem Wort ganz gut zusammenfassen: intensiv. Sowohl für den Körper als auch für den Kopf der Eishockeyprofis der Düsseldorfer EG. Standen beim offiziellen Trainingsstart am Sonntag noch vornehmlich (schnelle) Läufe sowie Pass- und Torschussübungen auf dem Plan, ging es zu Wochenbeginn bereits ins Detail.