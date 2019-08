Tumor an Halswirbelsäure : Schock-Diagnose für DEG-Profi Sulzer

Tumor an Halswirbelsäure

Düsseldorf Eishockey-Profi Alexander Sulzer fällt für unbestimmte Zeit bei der Düsseldorfer EG aus. Bei dem 35-Jährigen wurde ein Tumor an der Halswirbelsäule entdeckt.

Die Düsseldorfer EG muss wohl mindestens mehrere Monate auf Alexander Sulzer verzichten. Bei dem Verteidiger ist ein gutartiger Tumor in unmittelbarer Nähe der Halswirbelsäule diagnostiziert worden, der dringend operativ entfernt werden muss. Nach einem Check im Training war vorsichtshalber ein MRT durchgeführt worden, bei dem der Tumor dann zufällig entdeckt worden ist. Die Operation wird schon Ende der kommenden Woche durchgeführt.

„Bei einer solchen Diagnose rückt das Thema Profisport natürlich sofort in den Hintergrund“, sagt DEG-Geschäftsführer Stefan Adam. „Das Wichtigste ist jetzt, dass die Operation und der anschließende Heilungsprozess gut verlaufen. Alles andere wird man dann sehen. Die gesamte DEG-Familie steht in jedem Fall an Alexanders Seite.“