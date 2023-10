4:1 gegen Mannheim DEG gelingt der Befreiungsschlag

Ob das auch gegen das nächste Top-Team so sein würde, das war die große Frage. Schließlich hieß der Gegner Adler Mannheim und die punkteten in den vergangenen Wochen zuverlässig, holten in der DEL vier Siege in Folge und schlossen die Gruppenphase der Champions Hockey League als Tabellenerster ab. Ein echter Prüfstein für die Düsseldorfer Defensive also. Vor allem, als nach 16 Minuten das erste Unterzahlspiel anstand. Doch die Rot-Gelben hielten sich schadlos, genau wie im gesamten ersten Drittel, das so gar nichts mit den bisherigen in der Saison zu tun hatte.