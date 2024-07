Aufstiegsspieler zu Besuch bei der alten Liebe Warum Claus Speth seiner DEG seit Jahren die Treue hält

Es dauert keine fünf Sekunden, da platzen die Worte nur so aus Claus Speth heraus. „Wahnsinn!“ „Toll!“ „So etwas gab es früher nicht!“ Es ist Donnerstagmittag diese Woche, Michael Staade führt gerade durch den Kabinentrakt an der Brehmstraße. Und was der Präsident der Düsseldorfer EG da zeigt, lässt Claus Speth staunen. Er kennt das hier ja noch ganz anders. Als er selbst Schlittschuhe trug und mit der DEG 1965 in die Bundesliga aufstieg, hatte das große Eisstadion nicht mal ein Dach, das kleine gab es noch gar nicht. Erst recht keine eigenen Umkleidekabinen für jedes Jugendteam und sogar eine für die Torhüter.