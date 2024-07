Vier Testspiele im August Auf diese Teams trifft die U20 der DEG in der Vorbereitung

Zuvor stehen im August bereits einige Testspiele – allesamt in Düsseldorf – für die neue U20-Mannschaft an. Den Anfang machen die Kölner Junghaie, die am Samstag, 3. August, ab 16.15 Uhr zu Gast an der Brehmstraße sind. Eine Woche später geht es gegen den Krefelder EV (10. August/16.45 Uhr), gefolgt von den Partien gegen Moskitos Essen (24. August/18 Uhr) und dem Iserlohner EC (25. August/14 Uhr). Dann wird Eduard Lewandowski wieder in der kleinen Eishalle sein, aber dieses Mal in seiner gewohnten Rolle als Trainer der U20.