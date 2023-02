Düsseldorfer EG Back-up-Torhüter Hane räumt die Zweifel aus

Mondt werden all die Schulterklopfer aber langsam eh etwas unheimlich. Natürlich freut er sich, wenn er und sein Klub gelobt werden, aber er kennt das ja andersrum. „Es gibt auch wieder andere Phasen“, sagt der Manager, der das erst am Freitag erlebte, als die Siegesserie endete. In Ingolstadt verbrachte die DEG deutlich zu viel Zeit in der eigenen Zone und verlor verdient mit 1:3. Was allerdings nicht für einen nachhaltigen Schaden gesorgt haben sollte: „Das war nur eine Niederlage, davor hatten wir sieben Siege in Folge. Jetzt einfach nicht die Köpfe hängen lassen und so weiter machen“, gab der 21-jährige Alexander Blank die Richtung vor. Zumal am Freitag beim Tabellenzweiten nicht alles schlecht gelaufen war. Es gab sogar eine aufgefrischte Erkenntnis. Und die hing mit einem zusammen, der nur ein Jahr älter ist als Blank.