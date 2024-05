Mit starkem Teilnehmerfeld An diesen Turnieren nimmt die DEG in der Vorbereitung teil

Kaum ist die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit dem zehnten Titelgewinn der Eisbären Berlin zu Ende gegangen, wird an den anderen Standorten bereits fleißig am Fahrplan für die kommende Spielzeit 2024/25 gefeilt. So auch bei der Düsseldorfer EG. Wie der Klub am Mittwoch über seine Social-Media-Kanäle mitteilte, werden die Rot-Gelben Anfang September erneut beim Vorbereitungsturnier der Dresdner Eislöwen teilnehmen.