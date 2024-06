Geitner kehrt an alte Heimstätte zurück Warum an der Brehmstraße ein besonderes Spiel stattfand

Das tat er, gründete die Organisation „Hockey is Diversity“ (HID) und sprach öffentlich über Ausgrenzung in seinem Sport. Anfangs stieß das auf wenig Gegenliebe, der gerade in Deutschland noch sehr weiße und wenig migrantische Eishockeysport sah keine Notwendigkeit, sich mit Rassismus zu beschäftigen. Mittlerweile ist HID aber etabliert, arbeitet mit der DEL, der britischen und österreichischen Liga sowie mit der nordamerikanischen NHL zusammen. Aber es geht auch immer wieder an die Basis, wie am Samstag an der Brehmstraße.