Am Sonntag in der Domstadt Was Sie zum 240. Derby zwischen der DEG und den Kölner Haien wissen müssen

Bei der DEG verlief der Saisonstart, was die Ergebnisse angeht, weniger erfolgreich. Nach den beiden knappen Niederlagen gegen die Topteams aus München (2:4) und Berlin (2:3) setzte es für die Düsseldorfer am Freitag in Nürnberg (1:4) den ersten richtigen Nackenschlag. Wenigstens personell entspannt sich die Lage langsam. Zwar werden die beiden Stürmer Brendan O’Donnell (OP) und Stephen MacAulay (Kreuzbandriss) sowie Top-Verteidiger Kyle Cumiskey (anhaltende Knieprobleme nach Kreuzbandriss) noch eine Weile fehlen, dafür kehrt am Sonntag mit Alec McCrea ein zweikampfstarker wie torgefährlicher Abwehrspieler nach seiner Drei-Spiele-Sperre aus der Vorsaison in den Kader zurück.