WM-Vorbereitung DEG-Profi Ehl verliert mit Nationalmannschaft in Tschechien

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM-Vorbereitung gestartet. Der Vize-Weltmeister verlor am Donnerstag sein erstes Testspiel gegen Tschechien im Kurort Karlsbad mit 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Schon am Samstag (17.10 Uhr/MagentaSport) trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis am gleichen Ort erneut auf den WM-Gastgeber.