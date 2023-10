US-Amerikaner wird zum Matchwinner McCrea schießt die DEG zum Sieg in Iserlohn

Gastspiele in Iserlohn sind ja immer heiß, kein anderer Klub ist in der alten Halle am Seilersee dermaßen unbeliebt wie die DEG. Aber dieses Spiel am Sonntag war nicht nur wegen der Rivalität der Fanlager etwas Besonderes, das lag vor allem an der Tabellenkonstellation, waren doch beide katastrophal in die neue Saison gestartet, der Vorletzte empfing den Letzten. Ein Spiel, von dem sich beide Seiten die Wende zum Guten versprachen. Für die Iserlohner hieß es: Wenn nicht gegen diese DEG, die noch keinen einzigen Drei-Punkte-Sieg eingefahren hat, ja gegen wen denn sonst? Ähnlich dachten die Düsseldorfer: Wenn nicht gegen diese Roosters, die zu Hause im Schnitt sechs Tore kassieren, ja gegen wen denn sonst?