DEG in der Einzelkritik : Abschlusszeugnis für die Torhüter und die Verteidiger

Düsseldorf Die Eishockey-Saison ist für die DEG beendet. Zeit für eine Einzelkritik. Im ersten Teil geht es um die Torhüter und die Verteidiger.

Torhüter Mirko Pantkowski (23 Jahre) Der 23-Jährige war ein Hauptgrund für das Erreichen des Viertelfinals, war in den vergangenen Wochen so konstant stark wie nie, wirkte reifer, ruhiger und zeigte Highlights wie die Parade im letzten Spiel in Nürnberg. Die Rolle als Nummer eins war verdient. Fehlerlos war er aber nicht – gerade in der Hauptrunde gab es auch Wackler. Insgesamt machte er 42 Spiele, kassierte 2,8 Gegentore im Schnitt und hielt 90,80 Prozent der Schüsse. Gute, aber keine überragenden Werte.