Verlosung zum DEL-Spiel am Freitag : 5 x 2 Karten für DEG gegen Nürnberg zu gewinnen

Szene aus der Vorsaison: DEG-Kapitän Alex Barta (rechts) gegen zwei Nürnberger. Foto: Ja/HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Am Freitag erwartet die DEG die Nürnberg Ice Tigers im ISS Dome. Wer am Mittwoch bis 24 Uhr an unserer Verlosung teilnimmt, kann zwei Karten gewinnen.

Fünf von sechs möglichen Punkten auf der Bayern-Tour am vergangenen Wochenende – jetzt hat für die DEG die Saison in der Deutschen Eishockey Liga erst richtig begonnen. Die Siege bei den Augsburger Panthern (4:3 nach Penaltyschießen) und den Straubing Tigers (3:2) haben die Auftaktniederlagen gegen Bremerhaven und München fast vergessen gemacht. Am Freitag trifft die Truppe von Trainer Harold Kreis nun ab 19.30 Uhr im heimischen ISS Dome auf die Nürnberg Ice Tigers, und für diese Partie verlosen die DEG und unsere Redaktion 5 x 2 Sitzplatzkarten.