5:4 nach Penaltyschießen gegen Mannheim : DEG schlägt den Meister

Düsseldorf Die DEG bietet dem Deutschen Meister Adler Mannheim über weite Strecken Paroli. Die Eishockey-Profis aus Düsseldorf holen mit großem Kampf ein 2:4 auf und siegen mit 5:4 nach Penaltyschießen.

Die DEG nimmt ihre große Tradition ernst. Den kürzlich gefeierten 80. Geburtstag der Klublegende Otto Schneitberger nahm sie zum Anlass, ein Komitee zu gründen, das sich mit dem mitunter heiklen Thema „Ehrung verdienter Spieler und ehemaliger DEG-Helden“ befasst. Mitglieder sind unter anderem die DEG-Ikonen Walter Köberle, Niki Mondt und Daniel Kreutzer, Geschäftsführer Stefan Adam, der langjährige RP-Redakteur und Eishockey-Fachmann Ulf May sowie Vertreter der Fans. Die Fertigung eines Ehrenbanners für den „eisernen Otto“ Schneitberger im ISS Dome war jetzt die erste Aktion des Komitees – sicherlich eine unstrittige.

Hauptgeschäft der DEG bleibt aber das Eishockey, und das spielte sie am Mittwoch außerordentlich gut. Gegen den amtierenden Deutschen Meister Adler Mannheim belohnten sich die Düsseldorfer am Ende nicht unverdient: Die DEG behielt mit 5:4 (1:0, 2:4, 1:0, 1:0) nach Penaltyschießen die Oberhand.

Nicht nur wegen des nun fünften Siegs in Folge verkaufte sich die Truppe von Trainer Harold Kreis extrem teuer. Vor allem im ersten Drittel, aber auch im Schussabschnitt hielt sie mit großem Kampfgeist dagegen, ließ die Mannheimer ihre spielerische Überlegenheit nur sehr selten in die Waagschale werfen. Somit war die knappe Führung zur ersten Pause absolut verdient, die Kenny Olimb in Überzahl herausgeschossen hatte, nachdem Adler-Goalie Dennis Endras einen Schuss von Luke Adam genau auf den Schläger des Norwegers abgelenkt hatte.