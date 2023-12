Versöhnlicher Jahresabschluss DEG schlägt den Deutschen Meister

Die waren ohnehin gerade in Feierlaune. So ein 3:1-Sieg über den Deutschen Meister gibt es ja nicht alle Tage. Erst recht nicht in einem Spiel, in dem der Gegner lange Zeit das bessere Team ist, aber die DEG kann sich halt auf ihre Topspieler verlassen. Auf Henrik Haukeland, der 37 Paraden zeigte. Und auf die Topreihe mit Phil Varone, Brendan O'Donnell und Kenny Agostino, die wieder mal alle drei Treffer erzielte. Besonders Agostino kommt immer besser in Fahrt, machte zwei Tore und ist mit 29 Punkten weiter teaminterner Topscorer. Auch er durfte sich besonders feiern lassen.